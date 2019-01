Privédetectives mogen leefloners niet langer controleren 19 januari 2019

In Antwerpen gaat het OCMW voorlopig geen privédetectives meer inzetten om leefloners te controleren. Vorig jaar was het OCMW daarmee gestart - op initiatief van N-VA - maar de bevoegde federale minister Denis Ducarme (MR) eiste dat de praktijk werd stopgezet. Schepen Fons Duchateau (N-VA), de vroegere voorzitter van het Antwerpse OCMW, zette de detectives in om na te gaan of leefloners vastgoed in het buitenland hadden en of ze dus wel recht hadden op een uitkering.