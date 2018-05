Privébewakers mogen fouilleren bij WK-matchen op groot scherm Jambon geeft burgemeesters richtlijnen voor WK-matchen op groot scherm Redactie

28 mei 2018

00u00 0 De Krant Wie tijdens het WK op een groot scherm gaat kijken naar wedstrijden van de Rode Duivels, kan voor het eerst aan de ingang gecontroleerd worden door privébewakers en stewards. Die mogen de fans fouilleren en handtassen en rugzakken screenen om zeker te zijn dat ze geen wapens binnensmokkelen. Minister Jan Jambon (N-VA) wijst alle burgemeesters in een omzendbrief op deze nieuwe wetgeving.

Eerstdaags krijgen alle burgemeesters van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon een omzendbrief van 18 bladzijden in de bus. Hij wijst erop dat veel gemeenten en steden het niet gewend zijn om grote evenementen te organiseren en dat ze daarbij mogelijk geconfronteerd zullen worden met een typisch voetbalgerelateerd gedrag van onruststokers en georganiseerde criminelen.

Niet verplicht

Tijdens het EK in Frankrijk leefden we door de terreuraanslagen van 2015 nog onder dreigingsniveau drie - dat is het op één na hoogste niveau en betekent dat de dreiging ernstig en waarschijnlijk is. Daardoor werden rugzakken, tassen en koffers op evenementen met groot scherm zo veel mogelijk geweigerd. Nu staan we op dreigingsniveau twee. "Maar dat betekent niet dat je niet meer alert moet zijn", zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Jambon. De minister wijst in de omzendbrief op twee recente wetswijzigingen. "De wet op de private veiligheid van 2 oktober 2017 laat toe dat privébewakingsfirma's als G4S en vele anderen ingezet kunnen worden bij de WK-voetbalwedstrijden op een groot scherm. Aan de ingang zullen ze de voetbalfans oppervlakkig kunnen fouilleren en handtassen screenen. Vóór de wet mocht dit niet", zegt Van Raemdonck."

Dit betekent niet dat Jambon verplicht dat bij elk evenement met een groot tv-scherm privébewaking wordt ingezet, beklemtoont de woordvoerder. "Elke gemeente en elke politiedienst moeten op voorhand een risicoanalyse maken en dan beslissen of ze een beroep doen op die firma's of niet."

Ook nieuw: bij evenementen op groot scherm in en rond voetbalstadions kunnen voortaan stewards worden ingezet, die opgeleid zijn door de voetbalbond. Eén voorwaarde: de organisator moet een voetbalclub of de bond zelf zijn. Als de wedstrijd op groot scherm binnen het stadion wordt uitgezonden, dan mogen stewards bezoekers ook fouilleren en hun bagage controleren. Als het groot scherm buiten het stadion staat, dan mogen de stewards de kledij en bagage van fans niet controleren. In dat geval blijven de taken van de stewards beperkt tot de toegangsbewijzen controleren en de fans wegwijs maken naar de EHBO-post en dergelijke.

Vuurwerk en alcohol

Jambon benadrukt dat de gemeenten en steden best op voorhand beslissen welk gedrag ze zullen tolereren, omdat er bij matchen op groot scherm al snel gedrag optreedt dat leidt tot irritatie, frustratie en escalatie. Hij verwijst onder meer naar gooien met bierbekers, in elkaars nek zitten, constant het publiek naar voren duwen, onophoudelijk toeters en trommels gebruiken, wildplassen en druggebruik.

In de omzendbrief beklemtoont Jambon verder dat de gemeenten ongepast gedrag van supporters kunnen bestraffen met GAS-boetes tot 350 euro. "Gelet op de mogelijke risico's is het zeker aangeraden om vuurwerkgebruik door de deelnemers tegen te gaan en sanctioneerbaar te stellen. Zeker in een massa mensen en nog meer als diegene die het gebruikt, geen kennis van zaken heeft en reeds een zekere hoeveelheid alcohol heeft gebruikt", schrijft Jambon. Dat wordt onder meer ook aangeraden voor ander pyrotechnisch materiaal zoals rookbommen en Bengaals vuur.

Volgens de woordvoerder van Jambon betekent de mogelijke inzet van stewards en privébewakers overigens niet dat er minder politie zal worden ingezet. "Het zijn geen taken die overgenomen worden. Maar ze ontlasten wel het werk van de politie. Het is een en-enverhaal."