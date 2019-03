Exclusief voor abonnees Private ambulance krijgt geen signalisatiewagen meer mee 28 maart 2019

Private ambulancediensten die voor de noodcentrales rijden, krijgen - in tegenstelling tot ziekenwagens van de brandweer - geen signalisatiewagen meer meegestuurd als ze mensen moeten helpen op de snelweg. "Sinds 1 januari moeten we rekenen op de wegpolitie om een deel van de snelweg af te sluiten, maar dan staan we vaak 20 minuten te wachten voor er iemand opdaagt en we de slachtoffers naar het ziekenhuis kunnen brengen", klinkt het in de sector. "Een levensgevaarlijke situatie voor álle betrokkenen." De FOD Volksgezondheid laat weten dat ze klachten heeft ontvangen van ambulanciers en die heeft overgemaakt aan Binnenlandse Zaken, dat bevoegd is voor brandweer en politie. "Samen met alle partners zoeken we naar een oplossing." (KSN)

