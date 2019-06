Exclusief voor abonnees Privacyklacht over gerichte reclame van Google 05 juni 2019

In negen Europese landen zijn er nieuwe klachten ingediend tegen Google. Ook in ons land is er een klacht over de gerichte reclameboodschappen van de technologiegigant die de privacyregels schendt, meldt 'Le Soir'. Alle klachten gaan over 'realtime bidding'. Google zorgt ervoor dat uitgevers met een website worden gekoppeld aan adverteerders die bij hen reclames willen plaatsen. Dat gaat razendsnel en volautomatisch. Elke seconde worden zo miljoenen advertenties gepubliceerd. Google gebruikt persoonlijke gegevens om te bepalen wie welke reclame te zien krijgt. "En dat gebeurt zonder dat mensen ervan weten, zonder dat ze ermee kunnen instemmen en zonder dat ze er iets aan kunnen doen", aldus actiegroep Liberties.

