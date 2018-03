Privacy-onderzoek geopend naar Facebook 27 maart 2018

De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) heeft bevestigd een onderzoek te voeren naar Facebook. De toezichthouder wil weten of het technologiebedrijf de privacyrichtlijnen heeft geschonden. Aanleiding voor het onderzoek is het schandaal rond Cambridge Analytica, dat een rol speelde in de verkiezingscampagne van president Donald Trump. Het bedrijf zou persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers hebben verzameld zonder hun medeweten. De FTC neemt de berichten over het misbruik "zeer ernstig". Als blijkt dat Facebook de privacy-instellingen van zijn gebruikers heeft omzeild, kan de FTC per vastgestelde overtreding een boete van duizenden dollars per dag opleggen. De feiten dateren van 2011. Het Facebookaandeel zakte na de aankondiging met meer dan 5 procent op de beurs.

