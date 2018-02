Privéreizen vorstenpaar kosten € 116.736 03 februari 2018

00u00 0

Koning Filip en koningin Mathilde zijn er vorig jaar negentien keer op uit getrokken met een vliegtuig van Defensie: zeven keer ging het om een officiële verplaatsing, de overige twaalf keer - of gemiddeld één keer per maand - betrof het een privéreis. Totaal kostenplaatje: 335.929 euro. De privéreizen kostten alles samen 116.736 euro. Volgens minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) werden de kosten integraal aangerekend aan de 'dotatie van de koning'. Die bedroeg 12.021.000 euro in 2017 . De andere leden van het koningshuis deden vorig jaar geen beroep op een vliegtuig van Defensie.