Privé-parking Leopoldskazerne openbaar bij grote evenementen 10 februari 2018

00u00 0

De ondergrondse parking onder de Leopoldskazerne in Gent zal tijdens evenementen op het Sint-Pietersplein of in het Kuipke opengesteld worden voor het publiek. De parking van de provincie telt 270 plaatsen die voorbehouden zijn voor personeel en bezoekers van de provincie.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN