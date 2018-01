Privéfirma bewaakt vijf snelwegparkings: "Elke dag acties, zolang het nodig is" ACTIEPLAN TEGEN SMOKKEL VAN TRANSMIGRANTEN Isolde Van Den Eynde

29 januari 2018

05u00 0 De Krant Vijf snelwegparkings krijgen 's nachts bewaking door een privébedrijf en de politie zal elke dag controleacties organiseren op het spoor en langs de snelwegen. Met die maatregelen probeert minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon de smokkel van transmigranten aan banden te leggen.

Transmigranten proberen 's nachts in vrachtwagens in te breken om zo Groot-Brittannië te bereiken. Soms gebruiken ze daarbij geweld - vorige week waren er nog verschillende incidenten, onder meer in Groot-Bijgaarden. Vicepremier Jambon (N-VA) wil het de mensensmokkelaars dermate moeilijk maken dat ze ons land niet meer uitkiezen voor hun praktijken. Hij heeft daarvoor een actieplan uitgewerkt met drie maatregelen.

Privébedrijf

Vooreerst zullen vijf parkings langs snelwegen in de richting van de kust van zonsondergang tot zonsopgang bewaakt worden door een privébedrijf, met veiligheidsagenten én honden. Tot de opdracht is toegewezen aan een firma, zal de politie die taak op zich nemen, vanaf vanavond al. Om welke parkings het gaat, wil Jambon niet in detail kwijt. Maar Groot-Bijgaarden en Jabbeke zijn er zeker bij, omdat ze veel transmigranten aantrekken. Waar de bewakingsagenten neerstrijken, is ook niet in steen gebeiteld - want zodra mensensmokkelaars hun slag niet meer kunnen slaan op één plek, wijken ze gewoon uit naar een andere.

Flexibele acties

Ten tweede zal de politie elke dag controles uitvoeren op het spoor, langs de snelwegen en in de haven van Zeebrugge. Het gaat om kleine, flexibele acties die niet aangekondigd worden. En tot slot zal de taskforce tegen mensensmokkel een versnelling hoger schakelen. Volgende week komen alle veiligheids- en gerechtelijke diensten samen om info over de bendes uit te wisselen, zodat ze gericht aangepakt kunnen worden.