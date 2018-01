Privéfirma bewaakt vijf snelwegparkings: "Elke dag acties, zolang het nodig is", parking Groot-Bijgaarden niet langer dicht ACTIEPLAN TEGEN SMOKKEL VAN TRANSMIGRANTEN Isolde Van Den Eynde

29 januari 2018

05u00 0 De Krant Vijf snelwegparkings krijgen 's nachts bewaking door een privébedrijf en de politie zal elke dag controleacties organiseren op het spoor en langs de snelwegen. Met die maatregelen probeert minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon de smokkel van transmigranten aan banden te leggen. Burgemeester Willy Segers (N-VA) van Dilbeek trekt intussen zijn verbod voor truckers om nog te overnachten op de parking langs de E40 in Groot-Bijgaarden in.

Transmigranten proberen 's nachts in vrachtwagens in te breken om zo Groot-Brittannië te bereiken. Soms gebruiken ze daarbij geweld - vorige week waren er nog verschillende incidenten, onder meer in Groot-Bijgaarden. Vicepremier Jambon (N-VA) wil het de mensensmokkelaars dermate moeilijk maken dat ze ons land niet meer uitkiezen voor hun praktijken. Hij heeft daarvoor een actieplan uitgewerkt met drie maatregelen.

Privébedrijf

Vooreerst zullen vijf parkings langs snelwegen in de richting van de kust van zonsondergang tot zonsopgang bewaakt worden door een privébedrijf, met veiligheidsagenten én honden. Tot de opdracht is toegewezen aan een firma, zal de politie die taak op zich nemen, vanaf vanavond al. Om welke parkings het gaat, wil Jambon niet in detail kwijt. Maar Groot-Bijgaarden en Jabbeke zijn er zeker bij, omdat ze veel transmigranten aantrekken. Waar de bewakingsagenten neerstrijken, is ook niet in steen gebeiteld - want zodra mensensmokkelaars hun slag niet meer kunnen slaan op één plek, wijken ze gewoon uit naar een andere.

Flexibele acties

Ten tweede zal de politie elke dag controles uitvoeren op het spoor, langs de snelwegen en in de haven van Zeebrugge. Het gaat om kleine, flexibele acties die niet aangekondigd worden. En tot slot zal de taskforce tegen mensensmokkel een versnelling hoger schakelen. Volgende week komen alle veiligheids- en gerechtelijke diensten samen om info over de bendes uit te wisselen, zodat ze gericht aangepakt kunnen worden.

Parking Groot-Bijgaarden

Burgemeester Willy Segers (N-VA) van Dilbeek trekt intussen zijn verbod voor truckers om nog te overnachten op de parking langs de E40 in Groot-Bijgaarden weer in. "Door de toenemende incidenten met transmigranten was de veiligheid op de parking zowel voor buurtbewoners, personeel, vrachtwagenchauffeurs en politiediensten niet meer gegarandeerd. Het actieplan van Jambon biedt de nodige garantie dat dat voortaan wel het geval is. Ik ben ook blij met de aankondiging dat er meer gecontroleerd zal worden. Het is bekend dat er 's avonds heel wat migranten vanuit het Brusselse met het openbaar vervoer naar de parking van Groot-Bijgaarden reizen en 's ochtends terugkeren. Meer controles zal deze toestroom ongetwijfeld kunnen inperken", aldus Segers.

Segers stelt voorts zijn hoop in de uitspraak van de Raad van Vergunningbetwistingen over het beroep dat een buurtbewoner heeft aangetekend tegen de plannen die de uitbater van de snelwegparking koestert om deze beter te beveiligen. Deze plannen omvatten een stevige omheining, camerabewaking en een betere verlichting. "In het kader van de concessie heeft de overheid de uitbater verplicht om die investering te doen maar deze procedure heeft dat tot dusver verhinderd. Volgens minister Ben Weyts zal de Raad op 6 februari een uitspraak doen en zou deze niet opschortend zijn, zodat de werken eindelijk kunnen beginnen."

Gouverneur Decaluwé tevreden

Intussen reageert ook West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé (CD&V) tevreden op het plan van Jambon. Decaluwé had anderhalve week geleden nog aangedrongen op extra steun vanuit Brussel.

"Het plan van minister Jambon is positief", opent de gouverneur. "We krijgen waar we om gevraagd hebben. Het schept vertrouwen dat de minister altijd bijspringt als we om hulp en steun vragen ", aldus Decaluwé. De gouverneur blijft daarnaast aandringen op een mobiel afhandelingscentrum waar het administratieve luik bij het oppakken van illegalen op een menselijke manier kan gebeuren. "En vooral opdat onze mankracht volop kan ingezet worden op het terrein", aldus de gouverneur.

"Niet elke nacht"

En ook Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte reageert tevreden op de aankondiging van minister Jambon. "Als het klopt dat er vanaf vanavond van 22 uur tot 6 uur 's morgens in onze provincie politiebewaking voorzien is op de parkings van Groot-Bijgaarden, Heverlee en Rotselaar, dan komt de minister tegemoet aan vragen van politiediensten en overheden", aldus De Witte, die nog niet geïnformeerd werd over de details van het actieplan.

Volgens De Witte, die vorige week tijdens de provincieraad nog sterk aandrong op privébewaking, is het niet nodig om er de hele nacht continu bewakers te posteren. Wisselende controles zijn volgens hem in de praktijk even efficiënt. Het hoeft ook niet elke nacht. De bewaking is immers vooral nodig tijdens de nachten van zondag tot en met donderdag. De gouverneur blijft voorts vragende partij dat de wegpolitie ondersteuning zou krijgen bij de administratieve afhandeling van opgepakte migranten.