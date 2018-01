Privébedrijf checkt of Antwerpse leefloners geen huis in buitenland hebben 29 januari 2018

Het Antwerpse OCMW gaat een Nederlands privébedrijf inschakelen om te onderzoeken of leefloontrekkers een tweede verblijf in het buitenland hebben. Soza Xpert komt als sterkste kandidaat uit de openbare aanbesteding, blijkt uit documenten die 'De Morgen' kon inkijken. "We willen met ons vermogensonderzoek geen enkele nationaliteit viseren", zegt de woordvoerder van OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA). De Nederlandse gemeente Tilburg is in december veroordeeld omdat ze zich bij haar vermogensonderzoek beperkte tot inwoners met de Turkse nationaliteit. "Het gaat niet om privédetectives, maar om iemand die in het lokale kadaster gaat kijken."

