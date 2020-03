Exclusief voor abonnees Prinselijk bezoek tijdens 1B-finale 06 maart 2020

Het Olympisch stadion (12.000 plaatsen) zal zondag tot de nok gevuld zijn voor de 1B-finalematch tussen Beerschot en OH Leuven. Gisteren vlogen de laatste tickets de deur uit. Ook prins Abdullah Bin Mosaad al Saud, de Saudische co-eigenaar van Beerschot, zal erbij zijn, wellicht in het gezelschap van zijn schoonzoon prins Mosaad. Die werd door zijn schoonvader een tijdje terug aangesteld als voorzitter van de Engelse zusterclub Sheffield United. Opmerkelijk weetje: ze worden ondergebracht in loge 13, het stamnummer van Beerschot. De spelers van Beerschot mogen bij promotie overigens 200.000 euro onder mekaar verdelen. Wie tijdens het seizoen meer minuten maakte, ontvangt een groter deel uit de pot. (KDC)