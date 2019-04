Exclusief voor abonnees Prins William was week lang James Bond 08 april 2019

00u00 0

William. Prins William. Of hij zijn Martini ook 'shaken' wil, en niet 'stirred' zullen we wellicht niet te weten komen. Feit is wel dat de Britse prins William (36) een week lang James Bond heeft gespeeld. Het is te zeggen: hij liep een week lang mee met de inlichtingendienst MI6, bekend van de Bondfilms. Behalve dat 'Bondweekje' heeft de prins nog twee weken de dienst uitgemaakt op

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen