Prins pikt beschuldiging N-VA niet 18 mei 2018

Prins Laurent beraadt zich met zijn advocaat over een reactie op de verklaringen van N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge, waarin de prins wordt beschuldigd van fraude. Volgens hem heeft de prins een vals verslag ingediend over zijn activiteiten in 2017. "Tussen de 54 activiteiten die hij vermeldt, staat niks over zijn bezoek aan de Chinese ambassade." Nochtans is het indienen van een correct jaarverslag bij het parlement één van de voorwaarden om recht te hebben op een dotatie van 308.000 euro. Buysrogge wil daarom een wetsvoorstel indienen waardoor valse verklaringen kunnen worden bestraft met een inhouding van de prinselijke dotatie - gedeeltelijk of zelfs volledig. "De prins betreurt deze nieuwe demagogische beschuldiging, die bovendien een strafrechtelijke betichting inhoudt", aldus de advocaat van de prins in een reactie. (PhG)

