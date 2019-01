Prins Philip (97) zit twee dagen na ongeval weer achter stuur... zonder gordel 21 januari 2019

Prins Philip, de 97-jarige man van de Britse koningin Elizabeth, is twee dagen na een zwaar ongeval weer achter het stuur gekropen. Maar de manier waarop heeft voor deining gezorgd. Op foto's is te zien dat Philip zijn gordel niet om heeft. De beelden kwamen ook op het politiebureau van Norfolk terecht. Naar verluidt hebben de agenten "een goed gesprek" gehad met Philip over de kwestie. "Hij heeft passende woorden van advies gekregen", aldus een politiewoordvoerder. Donderdag botste Philip op een auto waar twee vrouwen en een baby inzaten. Alle inzittenden overleefden het ongeluk en zelf mankeerde Philip niets, zo bleek na een bezoek aan het ziekenhuis. (DB)

