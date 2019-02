Prins Philip (97) levert rijbewijs in 11 februari 2019

00u00 0

De Britse prins Philip levert zijn rijbewijs in. Hij doet dat "vrijwillig", zo heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. Vorige maand raakte de 97-jarige echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth betrokken bij een ongeval in de buurt van hun landgoed Sandringham. Naar eigen zeggen was hij verblind door de lage zon. Twee dagen nadien zat de hertog van Edinburgh alweer achter het stuur van een nieuwe wagen - zonder autogordel. Voor de politie de aanleiding voor "een goed gesprek" met de prins, die "passende woorden van advies" kreeg. Een paleisbron zei toen aan de krant 'The Daily Mirror': "De prins houdt van zijn onafhankelijkheid en is niet iemand die zich wat laat zeggen." In Groot-Brittannië mogen oudere automobilisten blijven rijden, maar ze moeten na hun 70ste verjaardag

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN