Prins Louis neemt alle bookmakers bij de neus 28 april 2018

Het derde kindje van William en Kate heeft vier dagen na zijn geboorte de naam Louis Arthur Charles meegekregen. Daarmee verwijst het Britse prinsenpaar naar grootvader prins Charles, maar ook naar een ver familielid. Lord Louis Mountbatten was de oom van prins Philip, de echtgenoot van de Queen, en stierf in 1979 bij een aanslag door de IRA. Louis is al een tijdje niet meer als voornaam gebruikt in de Britse koninklijke familie. Zowel prins Charles als prins William dragen Louis als één van hun namen, en ook broer George heet voluit George Alexander Louis. Met de naam hebben William en Kate het Britse volk en de bookmakers bij de neus genomen. Zij hadden hun geld gezet op Arthur, Alexander, of Albert - Louis stond pas op de tiende plaats. En meteen na de bekendmaking vroegen de Britten zich af hoe ze 'Louis' zouden moeten uitspreken. Wellicht is dat zoals in het Frans, dus zonder de -s uit te spreken. (CMA)

