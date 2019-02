Prins Laurent 15 februari 2019

Jammer genoeg wordt Prins Laurent al jaren afgeschilderd als de clown van het koningshuis. Met veel nieuwsgierigheid heb ik woensdag 'Pano' bekeken, waar hallucinante zaken aan het licht zijn gekomen - correcter gezegd: werden kenbaar gemaakt aan het volk, want de gezagsdragers van België waren daar al lang van op de hoogte en/of participeerden in de onfrisse praktijken en/of lieten alles oogluikend toe (schending resolutie van de VN Veiligheidsraad). De ministers bleken bovendien nooit beschikbaar om enig antwoord te formuleren op de vragen die naar boven kwamen bij het maken van de reportage. Mijn respect voor prins Laurent was al groot, en is nu zeker nog gegroeid. Hij steekt zijn nek uit (o.a. voor klimaatbeheer, dierenwelzijn...) en durft het probleem Libië onder de aandacht te brengen, bijgestaan door een advocaat, professoren en journalisten. Maar nog wordt prins Laurent jammer genoeg nooit ernstig genomen. Stel daartegenover de hypocrisie en houding van het Belgische Hof t.o.v. prins Laurent (en bij uitbreiding Delphine Boël). Dit is schrijnend, bedroevend en het maakt me boos.

