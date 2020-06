Exclusief voor abonnees Prins Laurent verdedigt Leopold II 13 juni 2020

00u00 0

Prins Laurent neemt het in een kort interview met de Franstalige kranten van de groep Sudpresse op voor Leopold II. "Hij is nooit in Congo geweest, dus ik zie niet in hoe hij de mensen daar zou hebben kunnen doen lijden", zegt de prins. Laurent ontkent niet dat er onder het regime van Leopold II wreedheden zijn gebeurd en hij relativeert het misbruik niet, maar hij gelooft wel dat het zonder medeweten of toestemming van zijn familielid gebeurde. "Er werkten heel veel mensen voor hem", zegt hij in het interview, "zij zijn de verantwoordelijken." Laurent vindt vooral dat Leopold veel goeds heeft gedaan voor België. "Je moet maar eens kijken wat hij allemaal heeft laten bouwen." Laurent benadrukt ook dat hij zich bij elk bezoek aan een Afrikaans staatshoofd telkens heeft verontschuldigd "voor de manier waarop Europeanen Afrikanen jarenlang hebben behandeld".

