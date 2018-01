Prins Laurent "niet slim genoeg" om verlaging dotatie te snappen 19 januari 2018

Prins Laurent snapt niet waarom hij een deel van zijn dotatie kwijt is. Dat vertelde hij aan VTM Nieuws tijdens zijn bezoek aan het Autosalon. "Ik begrijp niet waarom wij niet gehoord zijn", liet hij zich voor de camera's ontvallen. "Maar ik ben daarvoor niet slim genoeg." Afgelopen zomer woonde prins Laurent een receptie bij in de Chinese ambassade zonder daarvoor toestemming te vragen aan regering. Daarop besliste premier Michel (MR) om hem een sanctie op te leggen. In december schreef de prins een brief waarin hij zei dat zijn mensenrechten geschonden werden. Dat baatte echter niet en op 14 december besliste de regering om een deel van zijn dotatie af te nemen. Hij krijgt dit jaar dus 46.000 euro minder dan normaal. Vanaf volgend jaar krijgt hij weer zijn volledige dotatie van 308.000 euro.

