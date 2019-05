Exclusief voor abonnees Prins Laurent over migranten: "Ze zouden niet naar hier komen als ze daar werk hadden" 29 mei 2019

Prins Laurent is gisteren op stap gegaan met het 'Herscham-team' van de Brusselse politie. Dat trekt zich het lot van Brusselse bedelaars aan. De prins had erg veel lof voor de vier man tellende ploeg. "Ik denk niet dat er elders op de wereld zo'n team bestaat", zei Laurent. Ook hij is bezorgd om de armoedeproblematiek, vertelde hij. "Als je weet dat er vele miljarden euro's slecht besteed worden, is het helemaal erg te moeten vaststellen dat mensen geen dak boven hun hoofd hebben." De prins zou graag "nog veel meer doen", klonk het nog. "Ik heb er altijd voor geijverd om projecten te realiseren in Afrika en Azië waarvan de lokale bevolking beter wordt. Ik denk dat heel wat vluchtelingen en migranten niet naar hier zouden komen als ze werk en mogelijkheden in eigen streek zouden hebben. Daar wil ik voor zorgen. Dat deed ik tot voor kort... Maar jammer genoeg hebben politici mijn werk afgepakt." (PhG)

