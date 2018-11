Prins Laurent komt weer naar Te Deum 09 november 2018

00u00 0

Vorig jaar was hij er nog dé opvallende afwezige, maar dit jaar zal prins Laurent op 15 november weer het Te Deum bijwonen in de Kathedraal van Sint-Michiels en Sint-Goedele. Vorig jaar was hij op Koningsdag al enkele maanden buiten beeld en ook op de dag zelf daagde hij niet op. Laurent lag toen onder vuur voor zijn omstreden bezoek aan de Chinese ambassade in de zomer van 2017. Ook in 2015 paste de jongere broer van koning Filip voor het Te Deum. Maar nu heeft hij er schijnbaar weer zin in: zondag vertegenwoordigt hij Filip ook al op een 11 novemberherdenking in Bergen. (SPK)