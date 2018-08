Prins Laurent in debat over dierenrechten 14 augustus 2018

Op zondag 2 september zal prins Laurent in Gent deelnemen aan een panelgesprek over dierenrechten, huisdieren en het dierendispensarium dat zijn stichting sponsort. Naast de prins zijn ook professor Frank Gasthuys van de Gentse faculteit Dierengeneeskunde en professor Hilde de Rooster, verantwoordelijke en coördinerend arts bij het dispensarium, de panelleden. Normaal gezien vindt de 'Speakers Corner' telkens plaats op café, maar voor deze editie met de prins wordt uitzonderlijk verhuisd naar de Aula in de Volderstraat 9. Iedereen is er welkom, van 11 tot 12.30 uur. (VDS)