Prins Laurent eist dat premier Michel 50 miljoen euro terugvordert van Libië 31 januari 2019

Prins Laurent heeft Charles Michel een vlammende brief geschreven. Hij roept erin op zijn vzw te helpen een schadevergoeding van 50 miljoen euro te krijgen van de Libische staat. Het draait om de vzw van Laurent die in 2008 een contract afsloot met de Libische overheid voor een groot herbebossingsproject. In 2010 zegde Libië het contract eenzijdig op. Voor de Brusselse rechter kreeg de vzw gelijk, zowel in eerste aanleg als in beroep. Laurent heeft het nu gehad. "Ik ben niet langer bereid geduldig te wachten en gedwee te hopen op een wettelijke oplossing die u blijkbaar niet wil afdwingen, ondanks talrijke discrete pogingen van advocaten de voorbije jaren", klinkt het. Michel weigerde de vraag om hulp en herinnert de prins aan 'de scheiding der machten'.

