Prins Laurent: "Antwerpse dierenkliniek moet dicht door mijn naam" 03 september 2018

De sluiting van het Antwerpse dierendispensarium van de Stichting Prins Laurent is deels te wijten aan de naam van de stichting. Dat heeft prins Laurent gezegd tijdens een debat aan de UGent, waar hij een vurig pleidooi hield voor zijn stichting. In het Gentse dispensarium zorgt de stichting voor dierenzorg voor mensen met een laag inkomen. Dat gebeurt door vrijwilligers en studenten en dokters van de faculteit dierengeneeskunde, zonder overheidssteun. "Sinds de oprichting in 1996 hebben we al meer dan 300.000 mensen geholpen", zegt Laurent. "Ik wil hier niet aan politiek doen. Maar mijn droom is dat de overheid ons werk overneemt en een oplossing zoekt voor een betere dierenzorg. In Antwerpen gaat de kliniek dicht omdat we geen steun krijgen van de overheid. De stichting draagt natuurlijk ook mijn naam en die is niet in alle politieke middens populair." De stichting bekijkt nu om een pendeldienst in te leggen tussen Antwerpen en Gent. (DVL)

