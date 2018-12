Prins Harry gaat niet jagen op Boxing Day (niet moeilijk als je vrouw vegan is) 19 december 2018

Voor het eerst in 22 jaar zal de Britse prins Harry zich niet in jachtoutfit hijsen om samen met broer William op fazanten te gaan schieten op Boxing Day (tweede kerstdag). Er wordt gefluisterd dat zijn kersverse vrouw Meghan Markle daar voor iets tussen zou zitten - zij noemde zich eerder al "dierenliefhebber uit principe" en eet vaak veganistisch. Het paleis ontkent echter in alle toonaarden dat dat de reden is - de prins zou gewoon tijd willen doorbrengen met zijn zwangere vrouw. In april bevalt Meghan van hun eerste kind. En de nieuwe koninklijke telg zal al snel meegaan op officiële reizen: zo raakte bekend dat Harry en Meghan in het najaar naar de VS en Canada zullen reizen, mét baby.

