Exclusief voor abonnees Prins Harry emotioneel na breuk: "We konden niet anders" 21 januari 2020

Prins Harry (35) heeft voor het eerst gereageerd op zijn breuk met het Britse koningshuis. In een emotionele speech voor een liefdadigheidsinstelling in Londen zei hij: "Ik weet dat ik het niet altijd bij het rechte eind heb, maar wat dit betreft, was er geen andere optie." Harry had wel gepland om nog een rol te kunnen blijven spelen. "Onze hoop was dat we de koningin, het Gemenebest en mijn militaire verenigingen konden blijven dienen zonder publieke financiering. Dat was helaas niet mogelijk." Over zijn vrouw Meghan, die volgens velen verantwoordelijk is voor de breuk, zei Harry dat hij bij haar de liefde en het geluk heeft gevonden waar hij in zijn leven "altijd op gehoopt had".

