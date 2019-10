Exclusief voor abonnees Prins Harry daagt tabloid voor rechter 02 oktober 2019

Prins Harry en zijn vrouw Meghan slepen de 'Mail on Sunday' voor de rechtbank vanwege de publicatie van een privébrief van Meghan aan haar vader Thomas Markle. Het prinsenpaar argumenteert dat het mediabedrijf bezig is met een campagne "om valse en opzettelijk denigrerende verhalen" over de Sussexes te verspreiden en valt de publicatie van de brief daaronder. "Het is mijn diepste angst dat de geschiedenis zich herhaalt", verwijst hij naar de dood van zijn moeder, prinses Diana. Ook zij werd vlak voor haar dood belaagd door de pers. "Ik zie nu dat mijn vrouw hier ook slachtoffer van wordt." De kosten voor de rechtszaak betalen Harry en Meghan, die momenteel op reis zijn in Afrika, uit eigen zak. Als de twee hun proces winnen, willen ze een eventuele schadevergoeding aan een antipestorganisatie geven.

