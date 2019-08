Exclusief voor abonnees Prins Gabriël naar privéschool voor €39.515 per jaar 30 augustus 2019

00u00 0

Prins Gabriël, het tweede kind van koning Filip en koningin Mathilde, begint het nieuwe schooljaar in een Engelstalige privéschool in Brussel. Daar bedraagt het leergeld elk jaar 39.515 euro. Gabriël, die vorige week 16 werd en naar het vijfde middelbaar gaat, zal aan de International School of Brussels (ISB) in Watermaal-Bosvoorde tussen kinderen van expats vertoeven, voornamelijk diplomaten en kaderleden van multinationals. De school heeft 1.550 leerlingen van 70 nationaliteiten. Het eenmalige inschrijvingsgeld bedraagt 2.000 euro, en daar komt dus het leergeld van 39.515 euro bij. Dat leergeld kan nog met ruim 20.000 euro stijgen mocht Gabriël bijlessen nodig hebben. De prins zal vrijwilligerswerk moeten doen: kinderen met leerproblemen begeleiden, een website bouwen voor een vzw of in ontwikkelingslanden projecten opzetten. Tot vorig schooljaar zat Gabriël aan het Nederlandstalige Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel. Vermoed wordt dat hij zal verder studeren in het buitenland. Eléonore (11) is de enige van de vier kinderen van het vorstenpaar dat nog openbaar onderwijs geniet. Prinses Elisabeth (17) studeert aan een kostschool in Wales en prins Emmanuel (13) gaat naar een bijzondere privéschool voor kinderen met leermoeilijkheden. (LB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis