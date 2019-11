Exclusief voor abonnees Prins Andrew m/v van de week 23 november 2019

Soms kan het een goed idee lijken, een groot interview geven als je in nauwe schoentjes zit. Een interview waarbij vervelende vragen mogen gesteld. Lance Armstrong deed het bij Oprah. Tegelijk is er altijd het risico dat het een publicrelationsnachtmerrie wordt, zeker als de waarheid maar half klinkt of de lichaamstaal niet je dat is. Prins Andrew zit nu in die nachtmerrie.