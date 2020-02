Exclusief voor abonnees Prins Andrew en Meghan Markle alweer onder vuur 17 februari 2020

00u00 0

Het was weer geen rustig weekend voor het Britse koningshuis. Niet voor het eerst kwam prins Andrew (59) de afgelopen dagen onder vuur te liggen, nu door zijn vriendschap met de Fins-Canadese modemagnaat Peter Nygård. Die 77-jarige miljardair wordt ervan verdacht minderjarige vrouwen te hebben verkracht in zijn woning op de Bahama's, waar Andrew ook al verbleef. De rechtszaak tegen Nygård, die alle beschuldigingen ontkent, loopt in New York. Andrew zelf heeft nog niet gereageerd op de kwestie.

Ook Meghan Markle (38) bezorgde de Queen weer kopzorgen dit weekend. Zij stuurde een filmpje de wereld in, dat enkele maanden geleden nog door het paleis werd verboden wegens te lichtzinnig en frivool. In de video zien we de hertogin van Sussex grappen maken met een glinsterende feesthoed op het hoofd en een toeter in de mond. Niet ernstig genoeg voor een royal, had Buckingham Palace nochtans geoordeeld.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis