Exclusief voor abonnees Prins Amedeo en prinses Elisabetta verwelkomen zoontje 09 september 2019

00u00 0

Onze koninklijke familie is een telg rijker. Prinses Elisabetta, de echtgenote van prins Amedeo, is bevallen van een zoontje. De naam van het broertje voor Anna Astrid (3) werd nog niet bekendgemaakt en er zijn ook nog geen foto's verspreid. Het tweede achterkleinkind van koning Albert en koningin Paola zag vrijdag om 21.05 uur het levenslicht in het UMC Sint-Pieter in Brussel. Het paleis gaf nog mee dat de kleine spruit 3,3 kilo weegt en 50 centimeter meet. "Moeder en zoon stellen het goed. Hun families delen hun grote vreugde", luidde het op Twitter.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis