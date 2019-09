Exclusief voor abonnees Prins Abdullah eigenaar van Sheffield United 17 september 2019

00u00 0

Prins Abdullah Bin Mosaad - die voor de helft eigenaar is van Beerschot - wordt voor de volle honderd procent eigenaar van Premier League-club Sheffield United. Sinds 2013 had de Saudische prins al de helft van Sheffields aandelen in handen, maar recent kwam het tot een dispuut met de andere co-eigenaar Kevin McCabe. Een Britse rechtbank besliste nu dat prins Abdullah McCabe mag uitkopen. (KDC)