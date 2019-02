Princen met vijfde zege mederecordhouder RALLY VAN HASPENGOUW 25 februari 2019

00u00 0

Kris Princen (VW Polo R5) heeft voor de vijfde keer in zijn carrière de Rally van Haspengouw gewonnen en evenaart daarmee het record van Patrick Snijers en Pieter Tsjoen. De spanning was al vroeg verdwenen. Na een schuiver in de zevende van twaalf proeven moest Cédric Cherain het gat laten met Princen. De snelle Waal reed op het einde nog wel viermaal de scratch, maar Princen was zegezeker. De Limburger komt met zijn vijfde zege naast Snijers en Tsjoen als mederecordhouder in Landen. "Mijn vijfde overwinning, de vierde in vijf jaar. Ik kom volgend jaar zeker terug om alleen recordhouder te worden", straalde de winnaar. Achter beide Volkswagens Polo R5 reed Sébastien Bedoret naar de derde plaats in een Skoda Fabia R5. Vincent Verschueren reed tweemaal lek en raakte zo niet verder dan de vijfde plaats, achter Bedoret en Ghislain de Mevius (Fabia). (JCA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN