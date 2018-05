Prince herleeft in Leuven 04 mei 2018

Prince herleeft deze zomer in Leuven dankzij The New Power Generation. De Amerikaanse pop- en funkband begeleidde de grootmeester van 1990 tot aan zijn dood in 2016. Als eerbetoon tourt de band nu de wereld rond met een 'Celebrating Prince'-show. Alle hits staan op het programma: 'Cream', 'Sexy M.F.' en 'Gett Off', maar ook '1999', 'Kiss' en natuurlijk 'Purple Rain'. Spektakel gegarandeerd, dus. Het concert vindt plaats op zondag 12 augustus tijdens 'Het Groot Verlof' op de Grote Markt in Leuven. Ook onder andere 't Hof van Commerce komt die dag optreden. (JOBG)

