Thibau Nys (16) realiseerde in Pontchâteau een kleine mijlpaal. Hij won zijn allereerste Wereldbekerwedstrijd. De junior haalde het in een sprint met vier voor Witse Meeussen, die eindwinnaar is, en de Spanjaard Carlos Blanco. "Het is toch iets speciaals", zei Nys. "Ik hoop dit goede gevoel nog even vast te houden, maar het WK over twee weken is toch heel andere koek." (BA)

