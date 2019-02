Primeur voor Declercq: bergtrui 25 februari 2019

Tim Declercq (Deceuninck-Quick.Step) won de bergprijs in de Ronde van de Algarve. "De eerste trui in mijn carrière", glunderde hij. "Ik zat in de vroege vlucht en wist dat er onderweg nog veel punten te verdienen waren. Ik ben beginnen verzamelen, maar ik had niet door dat ik de trui zou winnen. Nu moet ik trakteren. Dat is de afspraak bij 'De Melkerie', ons trainingsgroepje. We gaan met ons zeven koffie en taart eten." (BA)