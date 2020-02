Exclusief voor abonnees Primeur: tijdritloze Dauphiné 25 februari 2020

00u00 0

De Dauphiné bevat dit jaar geen proloog en tijdrit en dat is een primeur voor de Franse WorldTour-rittenkoers. De 72ste editie start op 31 mei in Clermont-Ferrand en eindigt op 7 juni in Mégève. Het parcours van de openingsetappe naar Lyon loopt quasi gelijk met dat van de veertiende rit in de Tour. De vijfde etappe finisht op de Col de Porte en de zesde rit op de top van een 14,8 kilometer lange klim (6%) in Saint-Martin-de-Belleville. Maar het zwaartepunt situeert zich traditioneel in het slotweekend: de zaterdagrit is goed voor in totaal 4.700 meter hoogteverschil, zondag gaat het onder meer over Romme, Colombière en Cordon. Vorig jaar won de Deen Jakob Fuglsang. (JDK)