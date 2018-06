Primeur: rechter neemt terrorist (die aanslagen plande in ons land) Belgische nationaliteit af Bjorn Maeckelberg

14 juni 2018

00u00 0 De Krant Voor het eerst heeft een rechter in ons land de Belgische nationaliteit van een veroordeelde terrorist afgenomen. Het gaat om Enis Sulejmani, een 21-jarige uit Verviers die broedde op aanslagen in ons land en in Frankrijk.

De rechter in Charleroi veroordeelde Sulejmani gisteren tot tien jaar cel en 30.000 euro boete. Hij nam meteen ook zijn Belgische identiteit af. Die had hij sinds mei 2011. "Het is een primeur voor ons land dat een rechtbank effectief de Belgische nationaliteit van een terrorist afneemt", zegt Eric Van der Sypt van het federaal parket. Zij pakten in juni 2016 de werkloze man op bij hem thuis in Celles, bij Verviers. Volgens hun onderzoek ronselde Sulejmani minderjarigen in ons land en trok hij regelmatig naar Frankrijk om geradicaliseerden te ontmoeten. In de berichten-app Telegram discussieerde Sulejmani ook over "vertrekken naar Syrië" en "zoeken naar wapens".

Oorlogstuig

Volgens een getuige wilde Sulejmani in Frankrijk en België aanslagen plegen met oorlogswapens. In het vonnis duikt ook Tarik Jadaoun op, de in Irak ter dood veroordeelde Belgische terrorist. Die zou Sulejmani de opdracht hebben gegeven een imam in Verviers te vermoorden. Sulejmani - geboren in Servië - zal zijn straf in ons land uitzitten. Daarna kan hij naar zijn vaderland worden teruggestuurd en een inreisverbod krijgen.

Vandaag kan de rechter de dubbele nationaliteit pas afnemen als de veroordeelde minstens vijf jaar cel kreeg voor een terroristisch misdrijf. Het Openbaar Ministerie moet dat ook vragen. Kamerlid Koen Metsu (NV-A) diende samen met zijn partijgenote Sarah Smeyers een wetsvoorstel in om de Belgische nationaliteit af te nemen van terroristen zonder die voorwaarden. "Waarom vervalt de Belgische nationaliteit niet automatisch bij een veroordeling wegens terrorisme?" vraagt Metsu. "Terreur is één van de meest verschrikkelijke daden die een mens kan plegen. We moeten niet tolereren dat zulke personen enerzijds ons systeem uitzuigen terwijl ze tegelijk een gevaar vormen voor onze maatschappij."

In het verleden werd al een zestal keer de nationaliteit afgenomen van veroordeelde terroristen. Maar dat gebeurde via een afzonderlijke procedure - nu gebeurde dit voor het eerst op het eigenlijke terreurproces.