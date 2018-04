Primeur op WK voetbal in Rusland: videoref krijgt gezelschap van videoarts FIFA WIL HERSENTRAUMA'S VERMIJDEN OP WK Redactie

16 april 2018

00u00 0 De Krant Het wordt drummen voor de tv deze zomer in Rusland: de videoref krijgt er immers ook een videoarts naast zich. Die moet ingrijpen wanneer een speler bijvoorbeeld na een kopduel in de problemen komt. Laten de beelden vermoeden dat het licht is uitgegaan, krijgt die een 'medische rode kaart'.

"Is dit echt de finale van het WK voetbal?" De Duitse middenvelder Christoph Kramer was helemaal het noorden kwijt toen hij na een serieuze elleboogstoot tijdens het WK voetbal in 2014 in Brazilië de scheidsrechter tegemoet liep. Die Mannschaft speelde gewoon verder. Pas een kwartier later werd Kramer van het veld gehaald.

