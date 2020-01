Exclusief voor abonnees Primeur in Aalst: na grootvader en vader nu ook zelf Prins Carnaval 27 januari 2020

In Aalst is Yvan De Boitselier (foto) verkozen tot Prins Carnaval. Dat is opvallend, want het is al de derde generatie van de familie De Boitselier die de prinsentitel wint. Een primeur. Met zijn overwinning breit Yvan dus een vervolg aan de prestaties van zijn grootvader Fransky en zijn vader Jean-Paul. Frans(ky) De Boitselier was de eerste keizer van het carnaval in Aalst. "Mijn grootvader won de verkiezing in 1954, 1955 en 1956. Ik heb er mijn pa veel over horen vertellen", aldus Yvan. Ook zijn vader Jean-Paul De Boitselier is niets minder dan een carnavalsicoon. Hij was prins in 1967 en 1970, en bracht als eerste een carnavalsliedje uit op plaat. "Mijn pa was alles voor mij. Het doet me iets dat de jonge mensen nog altijd zijn liedjes uit het hoofd kunnen meezingen", zegt Yvan, die zelf al kandidaat was in 1991 en 2000, maar nu pas verkozen raakte. Hij werd overmand door emoties toen hij de scepter in handen kreeg. "Ik wil mijn supporters bedanken voor zo veel sms'jes. En ook zonder mijn team had ik hier niet gestaan."

