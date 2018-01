Primeur: Belgische coach naar Major League Baseball 30 januari 2018

Primeur in de Belgische baseballwereld. Steve Janssen gaat als pitching coach aan de slag bij de Chicago Cubs uit de Major League Baseball. Daarmee wordt Janssen de eerste Belgische coach ooit in de MLB. Sam Buelens en Thomas de Wolf gingen hem voor als baseballspeler. De Chicago Cubs gelden als een van de traditieclubs uit Amerika en waren in 2016 nog winnaar van de World Series. Janssen, gewezen speler van de nationaal ploeg The Red Hawks, wordt bij de Cubs verantwoordelijk voor het opleiden van jonge werpers in het jeugdteam. (JWD)