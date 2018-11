Primark opent tweede vestiging in Brussel 20 november 2018

De Ierse modeketen Primark opent in het voorjaar van 2019 een tweede winkel in Brussel. Het wordt meteen de zevende vestiging in België, zo meldt Retaildetail.be. De nieuwe vestiging komt op de Elsensesteenweg en wordt 5.500 m² groot, bijna dubbel zo veel als het filiaal in de Nieuwstraat. In de nieuwe winkel kunnen zo'n 300 medewerkers aan de slag. Voor Primark wordt dit het zevende filiaal in België. De eerste winkel werd in 2014 in Luik geopend, de grootste Primark in België is de eerder dit jaar geopende vestiging op de Antwerpse Meir met 5.900 m².

