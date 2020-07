Exclusief voor abonnees Primark maakt 'maar' 389 miljoen euro winst 03 juli 2020

Winkelketen Primark stevent af op een forse winstdaling door de coronacrisis. Onder de streep blijft naar verwachting slechts een derde van het nettoresultaat over. Primark verkoopt kleding alleen via zijn fysieke winkels en kon daardoor de weggevallen verkopen door de lockdowns niet opvangen via het internet. De budgetkledingketen verwacht dit boekjaar, dat in september afloopt, een winst van 'maar' 389 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog meer dan een miljard euro.