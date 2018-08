Prima debuut bij Lokerse beloften 28 augustus 2018

Olivier Deschacht maakte gisteravond zijn debuut in het Lokeren-shirt. Hij deed dat met de beloften in en tegen Charleroi. Deschacht speelde 90 minuten als linker centrale verdediger, geflankeerd door Skulason en Monsecour. Hij liet een heel goede indruk en speelde zoals we hem kennen: met veel aanwijzingen en inzet. Fysiek lijkt Deschacht alleszins prima in orde. Lokeren kwam vroeg op achterstand, maar zette alles nog recht in het slotkwartier langs Symons en Van Moerzeke. (MVS)

