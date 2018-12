Prikt waar het pijn doet 12 Tom Van Grieken 27 december 2018

Uiterst beleefd, strak in het pak en met de glimlach van een tandpastaverkoper. Met Tom Van Grieken (32) aan het roer krabbelde Vlaams Belang, na een nederlaag in 2014, opnieuw recht. Verloren schaapjes kwamen terug naar de stal, waarvan hij het imago zorgvuldig probeerde op te poetsen. Toch lukte zijn vernieuwingsoperatie niet helemaal. Op ancien Filip Dewinter heeft Van Grieken maar weinig vat, als die op de koffie gaat bij de Syrische dictator Assad of zich laat inschakelen door een Chinese spion. Maar zijn eigen lijn weet hij als geen ander te bewaken. Door op het randje te balanceren, maar er nooit - op een jeugdzonde met Zwanworstjes na - echt over te gaan, duwt hij N-VA in de verdediging op rechts. Toen De Wever zich distantieerde van de Facebookcampagne over het VN-migratiepact, nam Vlaams Belang die campagne smalend over met haar eigen logo. "Want het had onze campagne kunnen zijn." (ARA)

