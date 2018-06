Prijzenpot puilt uit: 340 miljoen te winnen 14 juni 2018

00u00 0

De grootste prijs die je op het WK kan winnen, is natuurlijk eeuwige roem. Maar ook financieel valt er meer dan ooit te rapen. 340 miljoen euro in totaal. Zelfs als België de groepsfase niet zou overleven, krijgt onze voetbalbond 6,8 miljoen euro. Bereiken de Rode Duivels de achtste finale, dan belandt er 10,2 miljoen euro in de pot - en zo komt er bij elke ronde een stevige schep bovenop. Als ons team straks de iconische trofee in de lucht steekt, rinkelt de kassa pas écht: 32,3 miljoen euro.