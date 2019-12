Exclusief voor abonnees Prijzengeld Australian Open weer omhoog TENNIS 26 december 2019



Over 26 dagen begint de Australian Open in Melbourne en de spelers kunnen nu al likkebaardend uitkijken naar de prijzenpot die ze daar onder elkaar mogen verdelen. De winnaars zien hun cheque naar 2.570.000 euro opgewaardeerd. Verliezers van de eerste ronde krijgen een mooie 56.150 euro mee naar huis, terwijl zelfs de kwalificatiespelers al verzekerd zijn van 12.500 euro, enkel en alleen om de verplaatsing te maken. Het totale prijzenpakket gaat naar 44.300.000 euro - 13,6% meer dan vorig jaar. Sinds 2001 is het prijzengeld met maar liefst 412% omhoog gegaan in Melbourne. "We zijn er lang mee bezig geweest om de omstandigheden en het prijzengeld te verbeteren voor zoveel mogelijk spelers", zei toernooidirecteur Craig Tiley. "Sinds 2007 is het 'prize money' verdriedubbeld. Wij willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk spelers op alle niveaus meer verdienen." (FDW)

