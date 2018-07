Prijzen vakantiecentra stijgen dubbel zo snel als in buurlanden 31 juli 2018

De prijzen voor een verblijf in Belgische vakantiecentra, campings en jeugdherbergen zijn de laatste vier jaar dubbel zo snel gestegen als in Nederland en Frankrijk. Dat meldt de Federale Overheidsdienst Economie. Bij ons stegen de prijzen gemiddeld met 27,3%, in Nederland met 14%, in Frankrijk met 10,3%. Al loopt de prijsevolutie op langere termijn, tussen 2010 en 2017, wél vrij gelijkaardig. Eén van de mogelijke verklaringen volgens de studie is dat in ons land de prijzen voor onder andere energie en bewerkte levensmiddelen sneller zijn gestegen dan in onze buurlanden. "Bij ons zijn de prijzen niet in die mate gestegen, maar de toeristische sector is wel kostenintensief omdat je uiteraard met flink wat personeel werkt", zegt Liesbeth Vandamme van Center Parcs België. "Op kosten als stroom kán je niet besparen."

