Prijsverlaging medicijnen in alle stilte op de lange baan 26 maart 2020

Er komt dan toch geen beloofde prijsdaling van verschillende medicijnen op 1 april. Het wetsontwerp geraakte niet op tijd goedgekeurd, waarschijnlijk door de coronacrisis. Het deel dat de patiënt uit eigen zak moet betalen bij de apotheek, het remgeld, zou omlaag gaan door extra besparingen op de farmasector. De totale geneesmiddelenfactuur voor de patiënt zou door het wetsontwerp op jaarbasis met 57 miljoen euro dalen. De daling van het remgeld zou dus volgende week ingaan, maar is voorlopig van de baan. "Eens we de crisis hebben bedwongen, willen we dit zo snel mogelijk aangenomen zien", reageert het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).