Prijsstijging van diesel en benzine geschrapt 08 december 2018

De accijnzen op benzine en diesel worden volgend jaar niet geïndexeerd. Dat heeft de regering-Michel gisteren beslist - ja, die beslist ondertussen ook nog. De prijs van brandstof is een van de strijdpunten van de zogenaamde gele hesjes. Eerder deze week had premier Charles Michel een onderhoud met een aantal vertegenwoordigers van die beweging. Sinds haar aantreden indexeerde de regering de accijnzen elk jaar, maar daar ziet ze dit jaar dus van af. Die beslissing kost de begroting 90 miljoen euro. Per liter brandstof komt het neer op 1,5 eurocent. Met de ingreep wil de regering de accijnzen op het Europees gemiddelde krijgen. (DDW)